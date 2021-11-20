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Друзья и коллеги Валерия Гаркалина выразили соболезнования в связи с его смертью

"Яркий, многогранный и талантливый": не стало Валерия Гаркалина
утраты культура

В Москве 20 ноября на 68–м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин. В начале октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Все это время он боролся с болезнью. Рассказываем, как друзья и коллеги вспоминают актера, а также про его творческий путь.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Фантастический педагог"

Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в начале октября. Он проходил лечение в больнице № 40 в Коммунарке. Дочь актера Ника рассказала, что его подключили к аппарату ИВЛ. В СМИ неоднократно появлялись сообщения об ухудшении состояния артиста, однако его представитель опровергала эту информацию. В субботу, 20 ноября, стало известно, что Гаркалин умер.

По данным СМИ, он скончался ранним утром из-за полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне COVID-19. Прощание с артистом состоится 23 ноября ориентировочно в 11:00 в учебном театре ГИТИСа, где Гаркалин преподавал. Ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский отметил, что QR-коды у пришедших на церемонию спрашивать не будут. При этом в вузе попросили воздержаться от посещения людей с признаками респираторных заболеваний.

По словам Заславского, своей игрой Гаркалин превращал фильмы в любимые зрителем.

Он был не просто выдающимся и не только выдающимся – он был любимым актером. И дело не только в фильме "Ширли-мырли", который независимо ни от каких сегодняшних новых эфиров и программ является и для меня в том числе одним из любимейших фильмов. Я знаю его, вся наша семья разговаривает репликами из этих фильмов.
Григорий Заславский
ректор ГИТИСа

"И Гаркалин, наверное, был одним, может быть, единственным, из тех, кто мог это сыграть так, чтобы это стало любимым", – поделился Заславский.

Коллеги рассказали о Валерии Гаркалине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также выразил соболезнование в связи со смертью актера. Он отметил талант Гаркалина как артиста и учителя. "Утрата для российского театра и кино такого характерного и харизматичного актера невосполнима. Яркий, многогранный и талантливый человек, Валерий Борисович вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра", – подчеркнул Мишустин.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что образы, воплощенные артистом, стали отражением эпохи. "Он был истинно благородным человеком, чутким и безгранично талантливым. Его экранные образы – отражение целой эпохи, а роли в театре всегда считались большим событием для преданных поклонников", – указала она.

Народная артистка России Мария Аронова рассказала, что в последний раз виделась с Гаркалиным на премии "Хрустальная Турандот", сообщает Life.ru.

"Я говорю: "Валерка, надо нам в кино сняться или какой-то спектакль новый сделаем". Про студентов он очень много мне рассказывал. Мы можем говорить, что ушел грандиозный артист Земли, ушел совершенно фантастический педагог Земли", – сказала Аронова.

Но я скажу, что он большой ребенок, вот по-настоящему. То, как он отдавался профессии, та вера в предлагаемые обстоятельства, он был ребенком, Валеру переиграть было невозможно.
Мария Аронова
народная артистка России

Заслуженный артист России Александр Олешко в разговоре с изданием назвал Гаркалина уникальным человеком. "Как жаль, какой кошмар. Светлая память ему. Это абсолютно штучный человек, уникальный, талантливый, прекрасный человек", – сказал Олешко.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить памятную табличку Гаркалину. По его словам, артист этого достоин. Герасимов также назвал Гаркалина замечательным актером.

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Мастер сцены

Валерий Гаркалин – коренной москвич, родился в столице 11 апреля 1954 года. Его отец трудился в автомастерской, мама работала кассиром в столовой. В Щелкове, где Гаркалин провел вместе с родителями школьные годы, будущий мастер актерского ремесла примерял на себя первые роли в постановках местного народного театра, которым руководил Абри Амаспюр.

К карьере артиста ему пришлось пробиваться с боем. После школы Гаркалин не смог поступить в столичные актерские вузы. Из-за этого он был вынужден пойти работать слесарем контрольно-измерительных приборов на заводе во Фрязине. Затем была армия, где Гаркалин смог заниматься любимым делом, возглавив театральный кружок.

Его дорога к большой сцене началась с Музыкального училища имени Гнесиных, которое он окончил в 1978 году по специальности "актер театра кукол". В середине 80–х Гаркалин работал в Государственном театре кукол под руководством одного из своих педагогов Сергея Образцова. В 1988 году он закончил режиссерский факультет ГИТИСа. Спустя 14 лет Гаркалин придет туда преподавать, станет профессором кафедры эстрадного искусства и руководителем мастерской.

У артиста несчитанное количество ярких появлений в театре и кино. На большом экране настоящим прорывом в карьере актера стали сразу четыре роли в знаменитой комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли", которая вышла в свет в 1995 году. Гаркалин настолько ярко воплотил образы братьев-близнецов Василия Кроликова, Иннокентия Шниперсона, Романа Алмазова и Патрика Кроликоу, что фразы героев моментально ушли в народ. Всего в карьере актера более 90 ролей в кино и сериалах.

В 2008 году Гаркалин получил звание Народного артиста России. Был членом Союза театральных деятелей РФ. Лауреат кинофестиваля "Киношок" (1995 год) и национальной анимационной премии "Икар" (2018 год).

Редакция Москвы 24 выражает соболезнования в связи со смертью Валерия Гаркалина.

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