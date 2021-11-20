Друзья и коллеги Валерия Гаркалина выразили соболезнования в связи с его смертью

В Москве 20 ноября на 68–м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин. В начале октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Все это время он боролся с болезнью. Рассказываем, как друзья и коллеги вспоминают актера, а также про его творческий путь.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Фантастический педагог"

Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в начале октября. Он проходил лечение в больнице № 40 в Коммунарке. Дочь актера Ника рассказала, что его подключили к аппарату ИВЛ. В СМИ неоднократно появлялись сообщения об ухудшении состояния артиста, однако его представитель опровергала эту информацию. В субботу, 20 ноября, стало известно, что Гаркалин умер.

По данным СМИ, он скончался ранним утром из-за полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне COVID-19. Прощание с артистом состоится 23 ноября ориентировочно в 11:00 в учебном театре ГИТИСа, где Гаркалин преподавал. Ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский отметил, что QR-коды у пришедших на церемонию спрашивать не будут. При этом в вузе попросили воздержаться от посещения людей с признаками респираторных заболеваний.

По словам Заславского, своей игрой Гаркалин превращал фильмы в любимые зрителем.





Григорий Заславский ректор ГИТИСа Он был не просто выдающимся и не только выдающимся – он был любимым актером. И дело не только в фильме "Ширли-мырли", который независимо ни от каких сегодняшних новых эфиров и программ является и для меня в том числе одним из любимейших фильмов. Я знаю его, вся наша семья разговаривает репликами из этих фильмов.

"И Гаркалин, наверное, был одним, может быть, единственным, из тех, кто мог это сыграть так, чтобы это стало любимым", – поделился Заславский.



Коллеги рассказали о Валерии Гаркалине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также выразил соболезнование в связи со смертью актера. Он отметил талант Гаркалина как артиста и учителя. "Утрата для российского театра и кино такого характерного и харизматичного актера невосполнима. Яркий, многогранный и талантливый человек, Валерий Борисович вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра", – подчеркнул Мишустин.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что образы, воплощенные артистом, стали отражением эпохи. "Он был истинно благородным человеком, чутким и безгранично талантливым. Его экранные образы – отражение целой эпохи, а роли в театре всегда считались большим событием для преданных поклонников", – указала она.

Народная артистка России Мария Аронова рассказала, что в последний раз виделась с Гаркалиным на премии "Хрустальная Турандот", сообщает Life.ru.

"Я говорю: "Валерка, надо нам в кино сняться или какой-то спектакль новый сделаем". Про студентов он очень много мне рассказывал. Мы можем говорить, что ушел грандиозный артист Земли, ушел совершенно фантастический педагог Земли", – сказала Аронова.





Мария Аронова народная артистка России Но я скажу, что он большой ребенок, вот по-настоящему. То, как он отдавался профессии, та вера в предлагаемые обстоятельства, он был ребенком, Валеру переиграть было невозможно.

Заслуженный артист России Александр Олешко в разговоре с изданием назвал Гаркалина уникальным человеком. "Как жаль, какой кошмар. Светлая память ему. Это абсолютно штучный человек, уникальный, талантливый, прекрасный человек", – сказал Олешко.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить памятную табличку Гаркалину. По его словам, артист этого достоин. Герасимов также назвал Гаркалина замечательным актером.



Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Мастер сцены

Валерий Гаркалин – коренной москвич, родился в столице 11 апреля 1954 года. Его отец трудился в автомастерской, мама работала кассиром в столовой. В Щелкове, где Гаркалин провел вместе с родителями школьные годы, будущий мастер актерского ремесла примерял на себя первые роли в постановках местного народного театра, которым руководил Абри Амаспюр.

К карьере артиста ему пришлось пробиваться с боем. После школы Гаркалин не смог поступить в столичные актерские вузы. Из-за этого он был вынужден пойти работать слесарем контрольно-измерительных приборов на заводе во Фрязине. Затем была армия, где Гаркалин смог заниматься любимым делом, возглавив театральный кружок.

Его дорога к большой сцене началась с Музыкального училища имени Гнесиных, которое он окончил в 1978 году по специальности "актер театра кукол". В середине 80–х Гаркалин работал в Государственном театре кукол под руководством одного из своих педагогов Сергея Образцова. В 1988 году он закончил режиссерский факультет ГИТИСа. Спустя 14 лет Гаркалин придет туда преподавать, станет профессором кафедры эстрадного искусства и руководителем мастерской.

У артиста несчитанное количество ярких появлений в театре и кино. На большом экране настоящим прорывом в карьере актера стали сразу четыре роли в знаменитой комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли", которая вышла в свет в 1995 году. Гаркалин настолько ярко воплотил образы братьев-близнецов Василия Кроликова, Иннокентия Шниперсона, Романа Алмазова и Патрика Кроликоу, что фразы героев моментально ушли в народ. Всего в карьере актера более 90 ролей в кино и сериалах.

В 2008 году Гаркалин получил звание Народного артиста России. Был членом Союза театральных деятелей РФ. Лауреат кинофестиваля "Киношок" (1995 год) и национальной анимационной премии "Икар" (2018 год).

Редакция Москвы 24 выражает соболезнования в связи со смертью Валерия Гаркалина.

