Умер актер Валерий Гаркалин

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Российский актер Валерий Гаркалин скончался на 68-ом году жизни. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Злаславский, передает ТАСС.

"Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер", – сказал ректор.

Известно, что артист больше месяца находился на лечении в больнице №40 в Коммунарке. 5 октября его госпитализировали в медучреждение с COVID-19.

Позже дочь артиста Ника Гаркалина сообщила, что его подключили к аппарату ИВЛ.

В конце октября в СМИ появилась информация об ухудшении состояния Гаркалина, однако его представитель Наталья Теплова опровергла данные сведения.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году он окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Работал актером Московского академического театра сатиры. Позже стал постоянным членом труппы Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

Гаркалин знаменит и как актер кино. На его счету более 70 ролей в фильмах и сериалах. Наиболее известные среди них – Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды", братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли", Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша", Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" и т.д.

В 2008 году Гаркалину присуждено звание Народного артиста Российской Федерации.

