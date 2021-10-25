Представитель Валерия Гаркалина рассказала о его состоянии

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
Представитель Валерия Гаркалина Наталья Теплова в беседе с Москвой 24 рассказала о самочувствии актера.
В начале октября стало известно, что Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19. Его доставили в больницу № 40 в Коммунарке. На днях СМИ сообщили, что артисту стало хуже и он находится в критическом состоянии.
Представитель Гаркалина эту информацию опровергла. По словам Тепловой, сообщения об ухудшении состоянии артиста – это выдумки. При этом она даже не представляет, кто может распускать такие слухи.
"Нам ничего подобного не говорили. Это кто-то, мне кажется, надумал, и дальше пошло-поехало. Ника (дочь артиста. – Прим. ред.) никому ничего не отвечает, у меня, естественно, тоже такой информации нет. Откуда они это берут, не знаю. Ну, может, им кто-то сливает что-либо подобное, но, мне кажется, маловероятно. Потому что врачи бы дочке тоже бы об этом говорили. А раз этого не говорят, значит, это выдумки", – подчеркнула Теплова.
Ранее концертный директор певца Александра Серова Александр Федорков рассказал об улучшении самочувствия артиста. По его словам, Серова перевели в обычную палату. О том, что 67-летнего певца экстренно госпитализировали с коронавирусом, СМИ сообщили в начале октября.
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