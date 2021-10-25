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Представитель Валерия Гаркалина рассказала о его состоянии

"Тут уже только время": представитель Гаркалина рассказала о его состоянии
культура эксклюзив

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Представитель Валерия Гаркалина Наталья Теплова в беседе с Москвой 24 рассказала о самочувствии актера.

В начале октября стало известно, что Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19. Его доставили в больницу № 40 в Коммунарке. На днях СМИ сообщили, что артисту стало хуже и он находится в критическом состоянии.

Представитель Гаркалина эту информацию опровергла. По словам Тепловой, сообщения об ухудшении состоянии артиста – это выдумки. При этом она даже не представляет, кто может распускать такие слухи.

"Нам ничего подобного не говорили. Это кто-то, мне кажется, надумал, и дальше пошло-поехало. Ника (дочь артиста. – Прим. ред.) никому ничего не отвечает, у меня, естественно, тоже такой информации нет. Откуда они это берут, не знаю. Ну, может, им кто-то сливает что-либо подобное, но, мне кажется, маловероятно. Потому что врачи бы дочке тоже бы об этом говорили. А раз этого не говорят, значит, это выдумки", – подчеркнула Теплова.

По состоянию у него ничего не меняется. Пока ждите. Пока состояние стабильное, тут уже только время.
Наталья Теплова
представитель Валерия Гаркалина

Ранее концертный директор певца Александра Серова Александр Федорков рассказал об улучшении самочувствия артиста. По его словам, Серова перевели в обычную палату. О том, что 67-летнего певца экстренно госпитализировали с коронавирусом, СМИ сообщили в начале октября.

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