Эд Ширан сдал положительный тест на COVID-19

Фото: ТАСС/Yui Mok/PA
Британский музыкант Эд Ширан сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Артист заявил, что в связи с этим вынужден уйти на самоизоляцию.
"Привет, ребята, небольшое предупреждение: к сожалению, у меня положительный результат на COVID-19, поэтому теперь я изолируюсь и следую правительственным указаниям", – написал Ширан.
Он уточнил, что будет проводить все запланированные собеседования и выступления, не выходя из дома.
"Это означает, что теперь я не могу выполнять какие-либо личные обязательства, поэтому я буду проводить столько запланированных собеседований/выступлений, сколько смогу, не выходя из дома", – отметил музыкант.
В среду, 20 октября, также коронавирусом заразился российский актер Сергей Безруков. Артист считает, что на иммунитете сказались нагрузки.
Эд Ширан ушел на самоизоляцию из-за COVID-19
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