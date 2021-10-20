Сергей Безруков заразился COVID-19

Фото: instagram.com/s_bezrukov

Российский актер Сергей Безруков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Артист считает, что на иммунитете сказались нагрузки.

"Не переживайте, все под контролем, переношу легко, но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать", – написал Безруков.

Он также добавил, что спектакли будут перенесены на другие даты.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась телеведущая Лариса Гузеева. Для лечения ее поместили в Коммунарку. После трех недель в больнице Гузеева все еще находилась под наблюдением врачей.

