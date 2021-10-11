В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госпитализированный с COVID-19 актер Валерий Гаркалин остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа, где преподает артист.

"Пока без изменений", – отметили в институте.

Эту информацию подтвердила дочь Гаркалина Ника.

5 октября стало известно, что Гаркалина госпитализировали с COVID-19. Он был доставлен в больницу № 40 в Коммунарке.

Позднее Гаркалина подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. У актера на 85% поражено правое легкое и на 75% – левое.

