В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

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Госпитализированный с COVID-19 актер Валерий Гаркалин остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа, где преподает артист.
"Пока без изменений", – отметили в институте.
Эту информацию подтвердила дочь Гаркалина Ника.
5 октября стало известно, что Гаркалина госпитализировали с COVID-19. Он был доставлен в больницу № 40 в Коммунарке.
Позднее Гаркалина подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. У актера на 85% поражено правое легкое и на 75% – левое.
Актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию