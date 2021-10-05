Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народного артиста России, профессора ГИТИСа Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Артиста доставили в больницу № 40 в Коммунарке.

При этом Гаркалин чувствует себя хорошо, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Ранее народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Однако диагноз не подтвердился. Актер оставался в больнице, чтобы поднять иммунитет.

