Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Народного артиста России, профессора ГИТИСа Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.
Артиста доставили в больницу № 40 в Коммунарке.
При этом Гаркалин чувствует себя хорошо, на данный момент его жизни ничего не угрожает.
Ранее народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Однако диагноз не подтвердился. Актер оставался в больнице, чтобы поднять иммунитет.