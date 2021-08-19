Актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID-19

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Однако диагноз не подтвердился. Об этом РИА Новости сообщил сам актер.
На данный момент Щербаков чувствует себя хорошо.
"Да, я действительно госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился", – сказал Щербаков.
Он добавил, что решил обратиться в медучреждение самостоятельно, так как подозревал у себя COVID-19.
"Просто у меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус. Очень испугался, поэтому сам приехал в 52-ю больницу, хотя перед этим мне уже делали тест, который был отрицательным, но я подумал, что лучше всего это сделать еще больнице", – отметил Щербаков.
Актер сообщил, что пока останется в больнице, чтобы поднять иммунитет.
В прошлом году актера также госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако болезнь не подтвердилась.
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