Семья актера Щербакова опровергла информацию о госпитализации

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сведения о том, что актера Бориса Щербакова госпитализировали, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил его сын Василий Щербаков.

Ранее появилась информация, что артист попал в столичную больницу с бронхитом и заболеванием легких.

"Это вранье. Все в порядке, со здоровьем все отлично", – сообщил сын Щербакова.

Борис Васильевич Щербаков является народным артистом России, актером театра и кино, а также телеведущим. Он родился 11 декабря 1949 года в Санкт-Петербурге. Лауреат Государственной премии СССР.

Ранее актера Леонида Мозгового госпитализировали в Петербурге. По предварительным данным, актера увезли в Александровскую больницу.