Актера и режиссера Пускепалиса госпитализировали с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Художественного руководителя Ярославского государственного театра драмы имени Федора Волкова, актера и режиссера Сергея Пускепалиса госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"Художественный руководитель нашего театра Сергей Пускепалис госпитализирован с коронавирусной инфекцией, его состояние стабильное", – рассказала глава пресс-службы театра Екатерина Анкудинова.

По словам представителя учреждения, Пускепалис не контактировал с труппой и работал дистанционно в последнюю неделю.

Чтобы избежать возможного распространения коронавирусной инфекции, 60 сотрудников Ярославского государственного театра драмы сдали тесты на COVD-19.

В начале сентября с коронавирусом госпитализировали народного артиста Юрия Назарова. Сейчас он уже идет на поправку, 15 сентября его начали готовить к выписке.

