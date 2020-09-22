Актера и режиссера Пускепалиса госпитализировали с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Художественного руководителя Ярославского государственного театра драмы имени Федора Волкова, актера и режиссера Сергея Пускепалиса госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
"Художественный руководитель нашего театра Сергей Пускепалис госпитализирован с коронавирусной инфекцией, его состояние стабильное", – рассказала глава пресс-службы театра Екатерина Анкудинова.
По словам представителя учреждения, Пускепалис не контактировал с труппой и работал дистанционно в последнюю неделю.
Чтобы избежать возможного распространения коронавирусной инфекции, 60 сотрудников Ярославского государственного театра драмы сдали тесты на COVD-19.
В начале сентября с коронавирусом госпитализировали народного артиста Юрия Назарова. Сейчас он уже идет на поправку, 15 сентября его начали готовить к выписке.
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