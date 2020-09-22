В Минздраве заявили, что ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 была ожидаема

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ситуация с ростом случаев коронавирусной инфекции в РФ была ожидаема, заявил главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов на круглом столе на тему "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".

По его словам, нарастание заболеваемости прогнозировалось в связи с тем, что в сентябре начали формироваться новые коллективы – школьные, студенческие и рабочие, поскольку многие вернулись из отпусков.

"Мы в общем-то предполагали, что, скорее всего, это вызовет некое нарастание заболеваемости", – цитирует Чуланова ТАСС.

Он предположил, что рост новых случаев коронавируса продолжится. Специалист напомнил, что 26 августа было зарегистрировано самое маленькое число выявленных случаев коронавируса. Позже началось постепенное нарастание: за последние две недели – около 18%, за месяц – около 25%.

Чуланов добавил, что активный рост заболеваемости наблюдается в восьми регионах России: в Севастополе, Еврейской АО, Республике Тыва, Ленинградской области, на Алтае, в Коми, Бурятии и в Кемеровской области.

За последние сутки в России зафиксировали 6 215 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 559 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 980 случаев.

Наименьший темп прироста наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Московской области, Смоленской области и Чечне. Всего в России зарегистрировано 1 115 810 случаев COVID-19.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом, по его словам, ситуация с COVID-19 в городе остается стабильной.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что в настоящее время в России нет необходимости повторно вводить ограничения из-за распространения коронавируса. Она также отметила, что борьба с пандемией – это ответственность не только правительства, но и общества.

