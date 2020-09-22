В России подтверждено 6 215 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России зафиксировали 6 215 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 559 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 обнаружили в 83 регионах России. На Москву пришлось 980 случаев, на Санкт-Петербург – 211, на Ростовскую область – 181, на Московскую область – 172, Нижегородскую область – 157, Воронежскую область – 149, Ставропольский край – 145, Ульяновскую область – 125, Кемеровскую область – 134, Свердловскую область – 121, Ханты-Мансийский АО – 118, Самарскую область – 112, Саратовскую область – 105, Красноярский край – 102 и Оренбургскую область – 100.

В Волгоградской области зарегистрировали 98 случаев, в Краснодарском крае – 96, в Пензенской области – 93, в Удмуртии – 85, в Дагестане – 83, в Архангельской области – 81, в республиках Коми и Крыму – по 79, в Алтайском крае – 78, в Челябинской области – 77, в Иркутской области – 75, в Мурманской области и Пермском крае – по 72, в Омской области – 69, в Ямало-Ненецком АО и Приморском крае – по 68, в Кировской области – 67.

На Карачаево-Черкесию, Бурятию и Республику Саха (Якутия) пришлось по 66 случаев коронавируса, Калмыкию – 62, Тюменскую область, Новосибирскую область, Томскую область , Забайкальский и Хабаровский край – по 61, Ленинградскую область – 56, Белгородскую область – 54, Орловскую область – 52, Брянскую, Ярославскую области и Ингушетию – по 48, Вологодскую и Астраханскую области – по 45.

В Ивановской и Сахалинской областях выявили по 44 новых пациента, в Кабардино-Балкарии и Магаданской области – по 43, в Республике Тыва – 40, в Тамбовской области – 38, в Рязанской области – 36, Башкирии – 35, Владимирской, Тверской, Калининградской областях и Хакасии – по 34, в Липецкой области, Северной Осетии и Мордовии – по 33, в Новгородской области и Республике Алтай – по 32, в Костромской и Тульской областях – по 31.

На Курскую и Амурскую области пришлось по 29 случаев, Чувашию и Курганскую область – по 28, Севастополь – 27, Камчатский край – 25, Калужскую и Псковскую области – по 24, Адыгею и Татарстан – по 23, Республику Марий Эл – 22, Карелию и Еврейскую АО – по 15, Смоленскую область – 12 и Чечню – 4.

В России зарегистрировано 1 115 810 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Московской области, Смоленской области и Чечне.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 160. За весь период пандемии в России скончались 19 649 человек. Побороли болезнь за сутки 5 976 человек, всего выздоровели 917 949 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.

Мэр также наградил работников медицинских организаций, внесших значительный вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи пациентам с COVID-19.