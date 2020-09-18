За две недели в Москве тестируют на коронавирус около миллиона человек – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Порядка 1 миллиона человек тестируют на коронавирус в Москве за две недели, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"В первую очередь это (рост числа заразившихся коронавирусом в Москве) связано с увеличением количества тестирований – в сутки количество тестов (достигает) 66 тысяч, это гигантская цифра", – сказал мэр.

Он отметил, что на сегодняшний день коэффициент выявляемости заболевших примерно такой же, какой был 2-3 недели назад, а общее число растет из-за увеличения количества тестов.

Ранее Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах. При этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве провели свыше 7,5 миллиона тестов на коронавирус. По ее словам, спрос на тестирование вырос после отпусков, возвращения многих с дач и с выходом россиян на работу.