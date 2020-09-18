В Роспотребнадзоре назвали число мутаций коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Роспотребнадзор объявил, что на сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются. В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций", – рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным Роспотребнадзора, упомянутые мутации пришлись на январь – март 2020 года. После этого срока масштабных отклонений, которые могли бы распространиться, найдено не было.
Две самые устойчивые мутации выявили в Китае, Австралии, странах Западной Европы, Саудовской Аравии и ряде других регионов, преимущественно на западном полушарии. На территории РФ эта пара мутаций выявляется в 99% образцов.
В Роспотребнадзоре также высказали предположение, что COVID-19 может приобрести характер сезонного заболевания. Эксперты отметили снижение смертности от коронавируса, но указали на то, что его адаптационный период продолжается.
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