В Роспотребнадзоре назвали число мутаций коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Роспотребнадзор объявил, что на сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются. В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций", – рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, упомянутые мутации пришлись на январь – март 2020 года. После этого срока масштабных отклонений, которые могли бы распространиться, найдено не было.

Две самые устойчивые мутации выявили в Китае, Австралии, странах Западной Европы, Саудовской Аравии и ряде других регионов, преимущественно на западном полушарии. На территории РФ эта пара мутаций выявляется в 99% образцов.

В Роспотребнадзоре также высказали предположение, что COVID-19 может приобрести характер сезонного заболевания. Эксперты отметили снижение смертности от коронавируса, но указали на то, что его адаптационный период продолжается.

