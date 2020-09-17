Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) "Фавипиравир", разрешив их применение в амбулаторных условиях", – отмечается в сообщении ведомства.

До этого препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вероятность второй волны коронавируса в стране зависит от поведения граждан и соблюдения санитарных норм.

За последние сутки в России подтвердили 5 762 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 351 не имел клинических проявлений болезни. Также за 24 часа подтверждено 144 летальных случая, всего 19 061. За весь период в стране выписано 895 868 человек.