Мурашко рассказал, как избежать второй волны COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вероятность второй волны коронавируса в стране зависит от поведения граждан и соблюдения санитарных норм. Об этом сообщает РИА Новости.
"Как вы себя будете вести, дорогие друзья, так и будет развиваться процесс", – заявил глава ведомства в ответ на вопрос журналистов о новой волне COVID-19.
По словам Мурашко, инфекционный процесс в РФ сохраняется, поэтому по-прежнему необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах и в транспорте, а также соблюдать безопасную дистанцию. Министр отметил, что симптомы заболевания являются обязательным поводом обращения к врачу.
Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что в России не зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом. Она отметила, что в Европе эта тенденция реальна.
За последние сутки в России подтвердили 5 762 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 351 не имел клинических проявлений болезни. Всего в Российской Федерации зарегистрирован 1 085 281 случай COVID-19.
В России за сутки зарегистрировали 5 762 случая COVID-19
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