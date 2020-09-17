В России выявили 5 762 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 5 762 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 351 не имел клинических проявлений болезни.

Заболевание выявлено в 83 регионах. На Москву пришлось 730 случаев, на Санкт-Петербург – 211, на Московскую область – 177, на Ростовскую область – 171, на Нижегородскую область – 166, на Ставропольский край – 138, на Свердловскую область – 126, на Самарскую область – 125, на Ульяновскую область – 125, на Кемеровскую область – 125, на Воронежскую область – 115, на Саратовскую область – 107, на Оренбургскую область – 101, на Красноярский край –101.

В Российской Федерации зарегистрирован 1 085 281 случай. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Чукотском автономный округе – 0%, в Смоленской области – 0,1%, в Московской области и Чеченской Республике – 0,2%. За последние сутки подтверждено 144 летальных случая, всего 19 061. За весь период в стране выписано 895 868 человек.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.