В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,26%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за последние сутки подтверждено 750 новых случаев коронавируса. Среднесуточный тем прироста за две календарные недели, как сообщили в Оперштабе, составляет 0,26%.

37,3% среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. Возрастная группа от 46 до 65 лет занимает в структуре новых случаев коронавируса 30,3%.

Также COVID-19 выявили у горожан в возрасте от 66 до 79 лет – это 14,9% новых случаев. Кроме того, 7,9% составляют протестированные старше 80 лет, а 9,6% случаев приходится на детей.

Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель темпа прироста меньше единицы соответствует стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

В Москве за последние сутки выздоровели еще 1 223 пациента после прохождения лечения от коронавируса. 10 человек с подтвержденным диагнозом за тот же период наблюдений скончались.

За последние сутки в России подтвердили 5 670 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число установленных диагнозов теперь составляет 1 079 519.

