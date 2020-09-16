В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,26%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве за последние сутки подтверждено 750 новых случаев коронавируса. Среднесуточный тем прироста за две календарные недели, как сообщили в Оперштабе, составляет 0,26%.
37,3% среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. Возрастная группа от 46 до 65 лет занимает в структуре новых случаев коронавируса 30,3%.
Также COVID-19 выявили у горожан в возрасте от 66 до 79 лет – это 14,9% новых случаев. Кроме того, 7,9% составляют протестированные старше 80 лет, а 9,6% случаев приходится на детей.
Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель темпа прироста меньше единицы соответствует стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
В Москве за последние сутки выздоровели еще 1 223 пациента после прохождения лечения от коронавируса. 10 человек с подтвержденным диагнозом за тот же период наблюдений скончались.
За последние сутки в России подтвердили 5 670 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число установленных диагнозов теперь составляет 1 079 519.
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