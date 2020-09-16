Еще 1 223 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве выздоровели еще 1 223 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 223 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706", – заявила представитель мэрии.

В Москве сохраняется программа, по которой переболевшие коронавирусом граждане могут сдать плазму для лечения других пациентов. Запись возможна по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-16. Обращения принимают ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что переболевшие коронавирусом в РФ могут быть заразны на протяжении 48 дней. За рубежом этот показатель выше – до 90 дней. Специалист подчеркнула, что симптомов при этом может не наблюдаться.

Первую в мире вакцину против COVID-19 зарегистрировали в России 11 августа. Данный препарат получил название "Спутник V". В Москве идет третий, пострегистрационный этап клинических исследований.

