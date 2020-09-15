Вылечившийся от COVID-19 может быть заразен до 90 дней – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переболевший человек выделяет вирус до 90 дней, даже если у него нет симптомов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом передает РИА Новости.

"У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня – до 48 дней в РФ, а за рубежом есть до 90 дней", – поделилась Попова на заседании президиума РАН.

По словам главы ведомства, у человека с отсутствующими симптомами могут быть все показатели в норме, однако вирус продолжит выделяться из носа.

11 августа в России зарегистрировали отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он получил название "Спутник V".

За последние сутки в России выявили 5 529 новых случаев коронавируса. Всего в РФ выявили 1 073 849 случаев COVID-19, вылечились 884 305 человек, скончались 18 785.

Говорилось, что прививать детей от коронавируса в этом году не будут. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркивал, что к вопросу о вакцинации детей власти вернутся только тогда, когда появится полное понимание картины о влиянии вакцины на организм.