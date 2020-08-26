Сдавать какие-либо анализы перед вакцинацией от коронавируса не нужно – Гинцбург

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Никаких анализов, в том числе тест на коронавирусную инфекцию и антитела, перед вакцинацией от COVID-19, сдавать не потребуется. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.
"Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать. А в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно", – поделился Гинцбург.
По словам директора центра Гамалеи, в том случае, если человек уже болел коронавирусом, то надо будет предупредить врача. В дальнейшем медик примет решение, надо ли сдать дополнительные анализы.
"А так никаких дополнительных анализов не предусмотрено", – обращает внимание Гинцбург.
Помимо того, центр имени Гамалеи изучит вторичный иммунитет к коронавирусу после вакцинации.
"Мы будем проводить серьезные исследования, даже если титр антител упал, это еще не значит, что человек не защищен, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ", – подчеркивает Гинцбург.
Он добавил, что у вакцины есть два основных свойства: формировать иммунитет и вырабатывать клетки памяти. Клетки памяти, если отсутствуют антитела, быстро начинают их вырабатывать, когда в организме оказывается возбудитель, пояснил Гинцбург.
"Чтобы определить есть ли клетки памяти, нужно определить на какой день вырабатываются антитела при встрече с возбудителем, если на второй-третий, они есть, если на 12-14 – нет", – заметил он.
Гинцбург, поставивший себе прививку от коронавируса еще весной, намерен через год после вакцинации сдать анализ и понять, сохранились ли титры антител.
"Я себе такой анализ наметил через год, моя супруга сделала через 4 месяца, у нее сохранился тот же титр антител", – сказал директор центра Гамалеи.
Если человек, болеет коронавирусом бессимптомно и не знает о своей болезни, и поставит себе прививку, на течении заболевания это никак не отразится, заключает директор центра Гамалеи.
В России выявлено 970 865 случаев COVID-19, вылечились 786 150 человек, скончались 16 683.
Ранее сообщалось, что более 35 миллионов тестов на коронавирус провели в России.
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