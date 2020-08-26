В России выявили 4 676 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 4 676 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 252 случая не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах. На Москву пришлось 640 случаев, на Санкт-Петербург – 181, на Московскую область – 143, Ростовскую область – 130, Нижегородскую область – 129, Свердловскую область – 122, Ставропольский и Красноярский край – по 114, Волгоградскую область – 108, Воронежскую область – 97.

В Саратовской и Кемеровской областях зарегистрировали по 95 случаев, в Краснодарском крае – 90, в Оренбургской области – 87, в Ульяновской области – 80, в Приморском крае – 79, в Хабаровском крае – 77, в Иркутской области – 74, в Калмыкии – 72, Самарской области и Алтайском крае – по 70, Мурманской области – 68, в Дагестане – 65, в Ханты-Мансийском АО – 64, Кировской и Челябинской областях – по 62, в Архангельской области – 60.

На Пензенскую область пришлось 59 случаев, на Пермский край – 57, Сахалинскую область – 56, Тюменскую область – 49, Бурятию и Новосибирскую область – по 47, Республику Саха (Якутия) – 46, Ямало-Ненецкий АО – 45, Карелию и Псковскую область – по 41, Белгородскую область – 40, Орловскую область – 39, на Ярославскую область, Карачаево-Черкесию и Томскую область – по 38, Ивановскую область – 35.

В Курской области и Чувашии зарегистрировали по 34 пациента, в Вологодской области, Башкирии и Крыму – по 33, в Мордовии – 32, в Костромской, Ленинградской и Астраханской областях – по 30, в Татарстане – 29, Калужской области – 28, в Тульской области и Удмуртии – 27, в Брянской, Владимирской, Рязанской и Калининградской областях – по 26, в Тверской области и Тыве – по 25, в Ингушетии, Курганской области и Забайкальском крае – по 24.

В Тамбовской области зарегистрировали 23 случая, в Коми и Амурской области – по 22, в Республике Алтай – 21, в Кабардино-Балкарии – 20, Новгородской области – 19, Адыгее и Хакасии – по 18, в Липецкой области, Северной Осетии и Республике Марий Эл – по 17, в Магаданской области – 16, в Омской области – 15, в Смоленской области – 14, в Камчатском крае – 12, Чечне – 5, Ненецком автономном округе и Еврейской АО – по 4, в Чукотском АО и Севастополе – по 1.

Всего в России зарегистрировано 970 865 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший прирост за сутки наблюдается в Москве, Московской области, Смоленской области, Омской области, Чечне и Севастополе.

За последние сутки подтверждено 115 летальных случаев. За весь период по России умерли 16 683 человека. За прошедшие 24 часа выписано по выздоровлении 6 403 человека, а за все время – 786 150.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 23 миллионов случаев коронавируса, свыше 800 тысяч человек скончались.

