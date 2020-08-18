Названа доля россиян из разных регионов с иммунитетом к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у который есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.
Уточняется, что в 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что во всех 26 регионах обследовали около 2800–3200 человек.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц. Отмечается, что пострегистрационные исследования займут от 4 до 6 месяцев, их участниками станут несколько десятков тысяч человек.
В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.
Правительство взяло под контроль поставки вакцины от COVID-19
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: