Названа доля россиян из разных регионов с иммунитетом к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у который есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.

Уточняется, что в 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что во всех 26 регионах обследовали около 2800–3200 человек.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц. Отмечается, что пострегистрационные исследования займут от 4 до 6 месяцев, их участниками станут несколько десятков тысяч человек.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.