"Вектор" начал второй этап испытаний вакцины против COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Второй этап испытаний вакцины против COVID-19 начали проводить в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
По ее словам, все добровольцы чувствуют себя хорошо.
"Второй этап стартовал, клинические испытания проводятся. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения", – сказала Попова.
Ранее в центре "Вектор" подготовили первый промежуточный отчет о безопасности вакцины после того, как ее испытали первые пять добровольцев. Специалисты отмечают, что все они чувствуют себя хорошо.
Ранее о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса объявил Владимир Путин. Президент добавил, что ее испытала на себе одна из его дочерей. Доклинические исследования вакцины проводили в Центре Гамалеи и в 48-м НИИ министерства обороны, а клинические – в Сеченовском университете и филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.
В центре Гамалеи рассказали, когда ждать массовую вакцинацию от коронавируса
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