Испытывающие вакцину от COVID-19 в "Векторе" чувствуют себя хорошо – Роспотребнадзор

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
В Роспотребнадзоре сообщили, что добровольцы, которые испытывают вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", чувствуют себя хорошо, сообщает РИА Новости.
"Подготовлен первый промежуточный отчет о безопасности вакцины после того, как ее испытали первые пять добровольцев. Все они чувствуют себя хорошо", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в соответствии с протоколом исследования 11 августа провакцинировано еще 9 добровольцев.
"Жалоб на состояние у пациентов нет. Промежуточный отчет по безопасности и реактогенности вакцины ЭпиВакКорона будет составлен через 5 дней после подведения результатов оценки местных и общих реакций участников первого этапа, а также по результатам биохимического и клинического исследования крови и общего анализа мочи. Отчет будет направлен в Минздрав РФ", – отметили в Роспотребнадзоре.
На основании документа примут решение о вакцинации добровольцев второго этапа.
Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса будет вводится пациентам в два этапа. Он рассказал, что вакцина содержится в двух емкостях с синей и красной крышками.
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