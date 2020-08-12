Препараты для лечения COVID-19 могут включить в список жизненно важных

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Препараты, которые используются для лечения COVID-19, планируется включить в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы сейчас вносим в законодательство изменения... те препараты, которые использоваться будут от коронавирусной инфекции, они будут попадать в список ЖНВЛП", – приводит слова Мурашко РИА Новости.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России ранее запатентовало отечественный препарат для лечения инфекции. Общее название исходного препарата – "Даларгин". Это лекарство играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей. Кроме того, подобные вещества активно участвуют в организации иммунного ответа.

