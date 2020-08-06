ФМБА России запатентовало препарат от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало использование для лечения коронавируса лекарства, ранее применявшееся для лечения язвы и панкреатита, сообщает "Интерфакс".
В агентстве уточнили, что общее название исходного препарата – "даларгин". Это лекарство играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей. Кроме того, подобные вещества активно участвуют в организации иммунного ответа.
Сотрудники агентства использовали это вещество для создания новой лекарственной формы против COVID-19. Свою разработку они назвали "лейтрагин". Исследования показали, что "лейтрагин" предотвращает или смягчает "цитокиновый шторм", возникающий у пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Роспатенте отметили, что "лейтрагин" – сугубо отечественный препарат, который может быть полностью произведен в России. После завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве лекарство поступит в массовое производство.
Ранее в ВОЗ заявили, что в мире на стадии клинических испытаний находятся шесть вакцин от COVID-19. Всего имеется более 200 вакцин-кандидатов.
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