Минздрав назвал срок сохранения иммунитета к коронавирусу после введения вакцины

13:22
Фото: Дмитрий Куракин/пресс-служба Минздрава России
Иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до двух лет после введения вакцины, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.
Там уточнили, что препарат прошел все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных – грызунах и приматах, а позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев – по 38 человек в каждой. В разработке нет компонентов вируса COVID-19, добавили в пресс-службе.
"Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет", – говорится в сообщении.
11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первыми вакцину получат медицинские работники и учителя.
Он подчеркнул, что разработка будет и дальше проходить клинические испытания с участием тысяч человек. Выпускаться она начнет на двух площадках – в самом центре имени Гамалеи Минздрава России и в компании "Биннофарм". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассчитывает, что вакцинация медиков от коронавируса может стартовать в конце августа или сентябре. В гражданский оборот разработка поступит 1 января 2021 года, сообщил Оперативный штаб.
Владимир Путин отметил, что вакцину испытала на себе одна из его дочерей. Президент выразил надежду, что другие страны последуют примеру России и достигнут хороших результатов в регистрации вакцины.
За последние сутки в России подтверждено 4 945 случаев COVID-19, из них 1 403 без клинических проявлений. Общее количество случаев в стране – 897 599 в 85 регионах. Это на 0,6% больше, чем днем ранее.
В России зарегистрировали вакцину против коронавируса
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