Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот 1 января следующего года, сообщает Оперативный штаб.
"Срок введения в гражданский оборот – 01.01.2021", – говорится в государственном реестре лекарственных средств Минздрава РФ.
О регистрации в России первой вакцины от коронавируса объявил Владимир Путин.
"Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", – сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что первую российскую вакцину испытала на себе одна из его дочерей. Он выразил надежду, что другие страны вслед за Россией создадут вакцины от коронавируса.
Также Путин подчеркнул, что вакцинация должна быть исключительно добровольной, чтобы все желающие могли воспользоваться достижениями российских ученых.
Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, вакцина будет производиться в центре имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". По его словам, первыми вакцинацию пройдут медицинские работники и учителя.
Ранее Мурашко заявлял, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Российской Федерации будет бесплатной.
За последние сутки в России подтверждено 4 945 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Из них 1 403 клинических проявлений не имели.
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