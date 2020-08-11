В Москве среднесуточное число новых случаев COVID-19 в августе на 63% меньше, чем в июне

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице подтвердили 694 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Отмечается, что среднесуточное число новых случаев COVID-19 за август на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,28.

В Роспотребнадзоре этот показатель считают важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе.

"Тот факт, что уже более месяца показатель не превышает единицы, говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в Москве", – отметили в штабе.

Согласно полученным данным, 55,6% среди новых пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,4% – от 46 до 65 лет, 7,2% – от 66 до 79 лет, 4,5% – старше 80 лет и 8,3% – дети.

За последние сутки в России подтверждено 4 945 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Из них 1 403 клинических проявлений не имели.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки – Чукотский автономный округ (0,0%), Северная Осетия (0,1%), Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Московская и Смоленская области (0,2%). Общее количество случаев в РФ – 897 599 в 85 регионах, что на 0,6% больше, чем днем ранее.

За сутки подтверждено 130 летальных случаев, среди которых 14 – в Москве и 3 – в Московской области. За весь период по стране скончался 15 131 человек.

Выписано по выздоровлении за сутки 6 494 пациента, в том числе 1 043 – в столице и 160 – в Подмосковье. Всего по РФ выписались 703 175 человек.

