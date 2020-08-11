В ВОЗ рассказали о "зеленых ростках надежды" в борьбе с COVID-19

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Проблески надежды появились в борьбе с пандемией COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", – сказал Гебрейесус.

Он призвал брать пример в борьбе с коронавирусной инфекцией с таких стран, как Новая Зеландия, Руанда и других островных государств в Карибском море и Тихом океане. Им удалось пресечь распространение вируса на раннем этапе, объяснил глава ВОЗ.

Он считает, что мировые лидеры должны действовать, а граждане – соблюдать новые ограничительные меры.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 20 миллионов случаев заражения коронавирусом, а число смертей приближается к 730 тысячам. В России зарегистрировано свыше 892 тысяч случаев и более 15 тысяч скончавшихся.

В организации сообщили, что шесть вакцин от COVID-19 проходят клинические испытания. 1 августа стало известно о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса центра Гамалеи. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил, что сейчас готовятся документы для процедуры регистрации.

Он обратил внимание, что вакцинация будет бесплатной. После регистрации прежде всего прививки получат медики и учителя, а более массовое вакцинирование стартует с октября, заключил Мурашко.

Гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал о планах по производству вакцины с ноября. Он отметил, что вакцинация может стартовать в пределах конца года – начала следующего.

Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что производство вакцины должны запустить в сентябре 2020 года. Серийным выпуском препарата займутся три российские компании. В настоящее время они отлаживают технологии и докупают оборудование для развертывания производства вакцины.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало отечественный препарат для лечения инфекции. Общее название исходного препарата – "Даларгин". Это лекарство играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей. Кроме того, подобные вещества активно участвуют в организации иммунного ответа.