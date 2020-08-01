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Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи, завершила клинические исследования, и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации", – цитирует его ТАСС.

Министр уточнил, что после регистрации прежде всего ее получат медики и учителя, а более массовое вакцинирование стартует с октября. По словам Мурашко, в Минздраве РФ ожидают еще не менее двух заявлений на проведение клинических испытаний вакцины в ближайшие 1,5–2 месяца.

Кроме того, с 10 августа в регионы России начнется поставка вакцины от гриппа, добавил он.

Заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов сообщил, что промышленное производство вакцины от коронавируса может стартовать в конце 2020 – начале 2021 года. "Вектор" запустил клинические испытания, а Сеченовский университет вместе с госпиталем имени Бурденко подводят итоги исследований с участием второй группы добровольцев.

Президент РАН Александр Сергеев тоже не исключил, что достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины может стать доступен в начале 2021 года. Однако он признал, что осторожно относится к подобным прогнозам, поскольку разработка прививок занимает много времени.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что вирусы гриппа в этом сезоне придут таких штаммов, от которых россияне не прививались. Мурашко подчеркивал, что вакцинация против гриппа поможет снизить число пациентов с тяжелым течением COVID-19.

Он указал также на необходимость вакцинации против пневмококковой инфекции. Министр напомнил, что такая вакцина действует до пяти лет.