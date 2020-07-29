Уверенность в эффективности вакцины от COVID-19 должна быть абсолютной – Путин

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Президент России Владимир Путин заявил о важности предельной эффективности вакцины от коронавирусной инфекции.

"Уверенность в вакцине должна быть абсолютной", – сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Он отметил, что в данной сфере необходимо действовать взвешенно и аккуратно. Эффективность и безопасность, по словам главы государства, должны быть ключевыми требованиями к препарату от COVID-19.

"Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса", – отметил Путин.

Также глава государства потребовал обеспечить производство лекарств от COVID-19 в необходимых объемах. Соответствующее поручение Путин отдал правительству и российским фармацевтическим производителям.

"Прошу правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном контроле надежность поставок медикаментов на наш внутренний рынок, в том числе доказавших эффективность препаратов для лечения коронавируса, а они у нас есть", – отметил президент России.

Ранее Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, в связи с чем регионы постепенно снимают ограничения. В то же время глава государства обратил внимание на возможные последствия необоснованной поспешности в данном вопросе. Он призвал сделать все во избежание повторного введения ограничений.

Президент России также положительно оценил работу системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Он отметил организованность, которая была характерна для российской системы медицинской помощи.

Ранее в центре "Вектор" сообщили, что производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 или в начале 2021 года. В Минздраве также рассказали, что препарат от COVID-19, который разрабатывается в центре имени Гамалеи, уже находится на стадии госрегистрации.