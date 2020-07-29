Уверенность в эффективности вакцины от COVID-19 должна быть абсолютной – Путин

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил о важности предельной эффективности вакцины от коронавирусной инфекции.
"Уверенность в вакцине должна быть абсолютной", – сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Он отметил, что в данной сфере необходимо действовать взвешенно и аккуратно. Эффективность и безопасность, по словам главы государства, должны быть ключевыми требованиями к препарату от COVID-19.
"Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса", – отметил Путин.
Также глава государства потребовал обеспечить производство лекарств от COVID-19 в необходимых объемах. Соответствующее поручение Путин отдал правительству и российским фармацевтическим производителям.
"Прошу правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном контроле надежность поставок медикаментов на наш внутренний рынок, в том числе доказавших эффективность препаратов для лечения коронавируса, а они у нас есть", – отметил президент России.
Ранее Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, в связи с чем регионы постепенно снимают ограничения. В то же время глава государства обратил внимание на возможные последствия необоснованной поспешности в данном вопросе. Он призвал сделать все во избежание повторного введения ограничений.
Президент России также положительно оценил работу системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Он отметил организованность, которая была характерна для российской системы медицинской помощи.
Ранее в центре "Вектор" сообщили, что производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 или в начале 2021 года. В Минздраве также рассказали, что препарат от COVID-19, который разрабатывается в центре имени Гамалеи, уже находится на стадии госрегистрации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: