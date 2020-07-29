Путин призвал сделать все во избежание повторного введения ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Решения по снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, должны быть осторожными, заявил Владимир Путин.
По его словам, обстановка в стране стабилизируется и регионы постепенно отменяют ограничения. Президент уточнил, что количество заражений коронавирусом сейчас почти вдвое ниже, чем в период пиковых значений мая.
В то же время он предупредил, что необоснованная поспешность чревата повторным увеличением случаев заражения.
"Необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов. Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах федерации, чревата повторным ростом числа заболевших , – сказал глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Он подчеркнул, что обстановка может поменяться, поэтому поводов расслабляться нет. Ссылаясь на экспертов, глава государства объяснил, что осенью и зимой возможно обострение положения, поэтому нужно просчитать риски и подготовиться.
"Ситуация остается сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", – цитирует российского лидера РИА Новости.
Он заявил, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно. В общем, по мнению Путина, страна справилась с вызовом и отразила натиск эпидемии. Однако президент признал, что это произошло не без проблем.
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис обращала внимание, что сезонный характер коронавируса нового типа пока не подтверждается. Она указала на быстрое распространение инфекции в некоторых странах в Северном и Южном полушарии.
В России за последние сутки зарегистрировано 5 475 случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Общее число случаев в РФ – 828 990. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 пациента.
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