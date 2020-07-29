В России выявили 5 475 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 5 475 случаев COVID-19 в 84 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни.

В Москве зафиксирован 671 случай, в Свердловской области – 223, Ханты-Мансийском АО – 173, Санкт-Петербурге – 165, Иркутской области – 159, Мурманской области – 156, Нижегородской области – 154, Московской области – 137, Ростовской области – 136, Челябинской области – 125, Красноярском крае – 125, Хабаровском крае – 120, Ставропольском крае – 119, Ямало-Ненецком АО – 115.

На Омскую область пришлось 111 новый случаев, Приморский край – 108, Алтайский край – 107, Новосибирскую область – 107, Ульяновскую область – 104, Саратовскую область – 98, Краснодарский край – 97, Тюменскую область – 90, Волгоградскую область – 88, Воронежскую область – 86, Кемеровскую область – 79, Пермский край – 71, Сахалинскую область – 69, Архангельскую область – 68, Томскую область – 61, Республику Саха – 57.

В Республике Калмыкия выявлено 49 случаев, в Тамбовской и Кировской областях – по 48, Пензенской области – 45, Чувашии – 44, Белгородской области – 42, Ленинградской области и Дагестане – по 40, Ярославской области – 39, Бурятии – 38, Адыгее и Курганской области – по 37, Республике Коми – 36, Башкирии – 35, Брянской области и Татарстане – по 33, Карелии, Мордовии и Самарской области – по 32.

На Тульскую область пришелся 31 случай COVID-19, Республику Тыва, Орловскую и Астраханскую области – по 30, Тверскую и Амурскую области – по 29, Рязанскую и Вологодскую области – по 27, Камчатский край, Владимирскую, Ивановскую и Курскую области – по 25, Ингушетию – 24, Крым – 23, Калужскую область и Республику Алтай – по 22, Смоленскую, Новгородскую области и Удмуртскую Республику – по 20, Республику Марий Эл – 18, Северную Осетию и Республику Хакасия – по 16, Кабардино-Балкарию – 15, Калининградскую область – 14, Псковскую область – 13, Чечню, Костромскую и Липецкую области – по 12, Забайкальский край и Магаданскую область – по 9, Карачаево-Черкесию – 8, Еврейскую АО – 4, Ненецкий АО и Севастополь – по 3.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 828 990 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода. Выздоровели 620 333 человека.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что получить надежную вакцину от коронавирусной инфекции Россия сможет осенью. Он отметил, что разработкой заняты 17 организаций.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцинация против гриппа поможет снизить число пациентов с тяжелым течением COVID-19. Также он отметил, что не менее важной является и вакцинация против пневмококковой инфекции.

