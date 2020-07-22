Российская вакцина от коронавируса может быть получена осенью – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия осенью может получить надежную вакцину от коронавирусной инфекции, выразил надежду премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он сообщил во время отчета российского правительства в Госдуме.

"В данный момент по вакцине идут серьезные работы всех наших научно-исследовательских учреждений", – заявил Мишустин. По его словам, заняты разработкой вакцины от COVID-19 17 организаций.

"Самое главное сегодня – это подготовить производственные площадки, удостовериться в безопасности вакцин, и я очень надеюсь, что мы осенью получим свою российскую надежную вакцину от коронавируса", – подчеркивает премьер.

При этом Мишустин напомнил, что система здравоохранения РФ готова к вызовам, которые были созданы пандемией коронавируса.

В России выявлено 789 190 случаев COVID-19, вылечились 572 053 человека, скончались 12 745.

Ранее были названы сроки начала массового производства вакцины против коронавируса. "В экстренных случаях на некоторые вещи могут закрыть глаза, но даже в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев", – рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.