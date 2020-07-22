Российская вакцина от коронавируса может быть получена осенью – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россия осенью может получить надежную вакцину от коронавирусной инфекции, выразил надежду премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он сообщил во время отчета российского правительства в Госдуме.
"В данный момент по вакцине идут серьезные работы всех наших научно-исследовательских учреждений", – заявил Мишустин. По его словам, заняты разработкой вакцины от COVID-19 17 организаций.
"Самое главное сегодня – это подготовить производственные площадки, удостовериться в безопасности вакцин, и я очень надеюсь, что мы осенью получим свою российскую надежную вакцину от коронавируса", – подчеркивает премьер.
При этом Мишустин напомнил, что система здравоохранения РФ готова к вызовам, которые были созданы пандемией коронавируса.
В России выявлено 789 190 случаев COVID-19, вылечились 572 053 человека, скончались 12 745.
Ранее были названы сроки начала массового производства вакцины против коронавируса. "В экстренных случаях на некоторые вещи могут закрыть глаза, но даже в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев", – рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.
Количество новых заболевших коронавирусом остается на низком уровне
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: