Названы сроки начала массового производства вакцины против коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России массовое производство вакцины от коронавируса начнется не раньше чем через полгода, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павла Волчкова.

По его словам, стандартная процедура организации производства вакцины занимает год.

"В экстренных случаях на некоторые вещи могут закрыть глаза, но даже в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев", – рассказал Волчков.

Он добавил, что для производства вакцины может понадобиться новая инфраструктура, но пока о создании дополнительных производственных мощностей не сообщалось.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в России завершается вторая фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19.

Испытания также проводятся в госпитале имени Бурденко Минобороны. 20 июля там выписали последнюю группу добровольцев.