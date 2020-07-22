Академик рассказал о последствиях заражения гриппом и коронавирусом одновременно

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Одновременное заражение гриппом и коронавирусом может привести к осложнениям со стороны бронхолегочной системы. Об этом рассказал ТАСС директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге Арег Тотолян.

По словам академика РАН, грипп сочетается с обычным коронавирусом, который сопровождает острой респираторной вирусной инфекцией и не является таким патогенным.

Однако как именно грипп будет сочетаться с новым вариантом коронавируса можно только предполагать – "вероятно, будет утяжеление и одной, и другой инфекции", указал Тотолян.

"Потому и осложнения гриппа – это, прежде всего, пневмония, и для коронавируса входные ворота - нос и зев, поэтому страдают, в первую очередь, бронхи и легкие", – сказал специалист.

Он добавил, что оснований говорить о том, что коронавирус станет сезонным заболеванием, к которому нет стойкого иммунитета, пока нет.

Для такого сценария вирус должен достаточно быстро мутировать, чего в случае с коронавирусом не происходит, подчеркнул эксперт. Тотолян заключил, что на возможное развитие эпидемии этой осенью будет влиять частота контактов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцинация против гриппа поможет снизить число пациентов с тяжелым течением COVID-19.