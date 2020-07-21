Инфекционист заявил о разрушительном воздействии соленой воды на коронавирус

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Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что соленая вода оказывает разрушительное воздействие на коронавирус, поэтому купание в море безопасно.

Вакцинолог указал, что морская вода разрушает липидную оболочку вируса, а ультрафиолетовое излучение его инактивирует.

"То есть на пляже и в море этот вирус не опасен", – сказал Тимаков в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Группа биологов и физиков ранее установила, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно быстро и эффективно уничтожать коронавирус.

В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи также заявили, что риск заражения COVID-19 летом снижен из-за высокой температуры воздуха.