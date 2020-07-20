Ученые выявили влияние ультрафиолета на коронавирус

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Совместная ученая группа биологов и физиков установила, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно быстро и при этом эффективно уничтожать коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователи поместили вирус SARS-CoV-2 в капли воды и воспроизвели эффект, похожий на кашель или чихание. Применялась разная концентрация вирусных частиц, вплоть до тех, которые в реальности не встречаются.

С помощью доз солнечного излучения (ультрафиолета С) специалисты выяснили, что даже малый его объем способен устранять коронавирус за несколько секунд.

Учитывая, что ультрафиолет С поглощается при прохождении лучей солнца через атмосферу, эксперимент повторили с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазонов (УФ-В).

"Результат был тот же самый: минимальная доза солнечного излучения в считаные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%", – заявил руководитель исследования, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

По словам ученого, данное открытие означает, что летом вирус, содержащийся в капельках слюны, практически полностью уничтожается солнечными лучами.

Эту связь подтвердили также специалисты Национального института астрофизики. Они указали на то, что более высокий уровень УФ-излучения влечет за себя меньшее число случаев коронавируса. Исключения из этого процесса ученые объяснили разницей в климате.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова заявила, что риск заражения COVID-19 летом снижен из-за высокой температуры воздуха.

