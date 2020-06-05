Вирусолог рассказал, почему не стоит использовать кондиционеры в офисах

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев предложил реже пользоваться кондиционерами и вентиляторами из-за коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По мнению эксперта, в офисах потоки воздуха могут стать причиной распространения частиц вируса по помещению.
"Единственный риск от кондиционера – это возникновение дополнительных потоков воздуха, которые могут разносить аэрозоль вируса на большее расстояние, чем обычная соблюдаемая социальная дистанция – 1,5 метра", – заявил Лукашев.
По его мнению, если стоит вопрос выбора между вентилятором и кондиционером, то предпочтение стоит отдать второму устройству. В его работе при охлаждении используется меньше воздушных потоков.
Что касается домашнего использования, то специалист назвал безопасными любые устройства для охлаждения воздуха.
Директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев ранее напомнил, что к использованию кондиционеров в теплый период надо переходить с учетом правил безопасности. По словам эксперта, в устройстве за зиму могут скопиться вредные микроорганизмы. Также вероятен риск простуды из-за холодного воздуха.
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