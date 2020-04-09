Минздрав рекомендовал не использовать кондиционеры в условиях пандемии COVID-19

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Министерство здравоохранения РФ порекомендовало исключить использование кондиционеров в связи с угрозой распространения коронавируса.

В ведомстве отметили, что их эксплуатация фактически повышает риск заражения. В связи с этим, по мнению Минздрава, использование кондиционеров комнатного типа в зонах высокого риска заражения необходимо исключить.

В ведомстве отметили, что их использование "способствует поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции".

Ранее Минздрав выпустил пятую версию рекомендаций, касающуюся лечения коронавирусной инфекции. В частности, в ней расширили перечень препаратов, применение которых возможно при лечении COVID-19.

Кроме того, ведомство запустило чат-боты в мессенджерах для получения пользователями актуальной информации по разным вопросам, связанным с коронавирусом. Также министерство призвало россиян отказаться от обращения за медицинской помощью в случае, если речь не идет об угрозе жизни и здоровью человека.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна справится с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что "все проходит, и это пройдет" и что Россия "не раз проходила через серьезные испытания".

За последние сутки на территории РФ обнаружили 1459 человек, которые заразились коронавирусом. Всего за все время медицинских наблюдений в России зафиксировали уже более 10 тысяч случаев инфицирования COVID-19.