Минздрав призвал отложить обращения за медпомощью на время эпидемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минздрав призвал россиян обращаться за медпомощью только в случае угрозы жизни и здоровью, в остальных же случаях – переносить визиты, передает РИА Новости.

А в пресс-службе столичного департамента здравоохранения рассказали о москвичах, страдающих ковидофобией. Чаще всего это люди от 35 до 50 лет, большинство из них – женщины.

Медицинские психологи запустили службу поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт в связи с необходимостью соблюдать карантин и самоизоляцию. За первые дни работы туда обратилось порядка 200 человек с вопросами.

Обычно поступают вопросы, касающиеся страха перед распространением коронавируса – боязнь выйти на улицу и заразиться. Людей также волнует вопрос возможного заражения соседей.

Часто за поддержкой обращаются родственники пациентов, которые находятся в больницах, и люди, проходящие лечение дома, уточнила главный врач психиатрической больницы № 4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина.

В России зафиксировали более 8,6 тысячи случаев заболевания, из них 1175 – за последние сутки. На Москву приходится 660 новых пациентов, на Подмосковье – 95.

180 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением. По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.