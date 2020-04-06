Номера горячих линий по всем вопросам москвичей в период коронавируса

Нерабочие дни в России продлены до конца апреля. Прием граждан во многих ведомствах сейчас приостановлен, но у москвичей, находящихся на самоизоляции, есть возможность получить нужную информацию и сделать обращение по телефону или онлайн. Предлагаем вам список самых важных номеров, где можно получить ответы на вопросы о коронавирусе, пожаловаться, если работодатель отправил вас в неоплачиваемый отдых, или получить психологическую помощь.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Куда звонить по любым вопросам о коронавирусе

Для консультации граждан по любым вопросам, связанным с COVID-19, работает горячая линия города Москвы: +7 (495) 870-45-09. Здесь вам расскажут о всех деталях соблюдения режима самоизоляции, проконсультируют, где можно сдать анализы на коронавирус, а также дадут номера служб, которые оказывают помощь с доставкой продуктов, и ответят на многие другие вопросы. Часы работы горячей линии: 08:00–21:00 ежедневно.

Также в круглосуточном режиме работает информационная линия по вопросам диагностики и профилактики коронавируса: +7 (499) 251-83-00

Сайт департамента здравоохранения Москвы: https://mosgorzdrav.ru/coronavirus-covid-19

Куда пожаловаться на работодателя, если он отказывается оплачивать вам дни, проведенные на самоизоляции

Если работодатель заставляет вас выходить на работу, несмотря на режим самоизоляции, или отказывается заплатить за дни вынужденного пребывания на карантине/режиме самоизоляции, жалуйтесь в Роспотребнадзор.

Горячая линия Роспотребнадзора: +7 (800) 555-49-43

Сайт: https://www.rospotrebnadzor.ru/

Также, если работодатель принуждает вас взять отпуск за свой счет или отправляет на "временные каникулы" без сохранения заработной платы, можно обратиться в трудовую инспекцию.

Справочная Минтруда: +7 (495) 870-67-00

Сайт: https://rosmintrud.ru/reception/form (здесь можно оставить обращение онлайн)

Сообщить о работодателе, который не выплачивает зарплату, в органы прокуратуры или подать на него в суд

Подавать иск на работодателя, который нарушает условия трудового договора, можно через городской или районный суд по месту нахождения ответчика, то есть работодателя. Телефон Московского городского суда: +7 (495) 963-55-52.

Сайт: https://www.mos-gorsud.ru/ (здесь можно посмотреть телефоны всех районных судов по Москве)

Интернет-приемная прокуратуры Москвы: https://www.mosproc.ru/ipriem/ (здесь можно оставить обращение и получить ответ в электронной форме)



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Помощь с доставкой продуктов и лекарств пожилым и людям с хроническими заболеваниями

В случае необходимости доставки продуктов и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут также звонить по горячей линии Депздрава Москвы +7 (495) 870-45-09. На помощь придут социальные работники и волонтеры.

Также по этому номеру можно обратиться за доставкой бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий. Служба работает ежедневно с 08:00 до 21:00.

Служба психологической помощи для тех, кому тяжело переживать самоизоляцию

Московские психологи готовы бесплатно поддержать тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции или находиться на карантине. Из-за ограниченного пространства могут появиться страх, раздражительность, частая смена настроения и негативные реакции на близких.

Для кого-то даже сама ситуация с пандемией коронавируса может мешать спокойному восприятию мира. В службу психологической помощи могут звонить и родители, которым нужно правильно организовать свободное время школьника и при этом сохранять эмоциональное равновесие всей семьи.

Телефон службы психологической помощи в Москве: +7 (495) 150-54-45, ежедневно – с 09:00 до 20:00

Сайт: https://msph.ru/ (здесь можно записаться на бесплатную онлайн-консультацию)



Приложение "Госуслуги Москвы" для оплаты ЖКУ

Многие платежи москвичи могут осуществить онлайн, не выходя из дома. Через сайт или приложение "Госуслуги Москвы" у вас есть возможность получить единый платежный документ, оплатить ЖКУ, передать показания счетчиков воды и электроэнергии. Также на портале можно зарегистрировать готовую карту москвича, получить информацию в случае эвакуации транспорта и оплатить автомобильный штраф.

Скачать "Госуслуги Москвы" можно в App Store и Google Play. Для авторизации необходимо указать номер мобильного телефона и пароль. При наличии личного кабинета на mos.ru с внесенными и проверенными данными вся информация синхронизируется с приложением автоматически.

Москвичам разъяснили основные аспекты, касающиеся режима самоизоляции

Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Временно закрыты рестораны, кафе, столовые и другие заведения общепита.

Для предотвращения масштабного распространения коронавируса ограничены передвижения горожан по Москве. Квартиру разрешается покидать только при обращении за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям столицы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор и добраться до работы, если это необходимо. При этом важно соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.