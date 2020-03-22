Как проходит лечение пациентов с коронавирусом на дому – реальные истории заболевших

Около 900 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 сейчас проходит лечение на дому. Заболевших постоянно посещают медики, в квартире проводится обеззараживающая обработка. Продукты приносят друзья и знакомые. Пациенты также пользуются услугами телемедицины. Рассказываем, как проходит терапия от коронавируса на дому, а также с какими проблемами столкнулись реальные заболевшие инфекцией жители столицы.

"Испугалась, когда заметила кровь вместе с мокротой"

"Я не могу точно сказать, где заразилась, потому что в феврале я вернулась из Германии, но тогда еще никто не воспринимал вирус серьезно", – рассказала Москве 24 Анна. Она предполагает, что случилось это уже на работе в столице, так как ее профессия сопряжена с постоянным общением с разными людьми.

Когда появились первые симптомы, девушка предположила, что у нее обычная простуда. "Сначала у меня поднялась температура, потом начался кашель. Это было на выходных, поэтому я осталась дома", – объяснила пациентка.

Девушка запаниковала, только когда у нее проявился один из довольно редких симптомов COVID-19. "Я испугалась только тогда, когда начала замечать кровь вместе с мокротой. Вызвала скорую", – рассказала Анна.





Анна 29 лет, район Бескудниково У меня сразу же взяли анализ и посоветовали не выходить из дома до получения результатов. Они пришли достаточно быстро.

После постановки точного диагноза к девушке сразу приехали медики в костюмах химзащиты. Заболевание протекало в относительно легкой форме, поэтому ее оставили дома и назначили достаточно стандартное лечение. "Я удивилась, потому что выписывали самые привычные лекарства типа ингавирина и полоскания горла мирамистином. Еще советовали пить грудные сборы, желательно почаще", – перечислила Анна.

Сначала девушка испугалась: коронавирус в современных реалиях показался достаточно неприятным диагнозом. Кроме того, пациентка не представляла, как организовать быт без возможности выхода на улицу даже за продуктами и лекарствами.





Анна 29 лет, район Бескудниково Я не говорила родителям о том, что у меня коронавирус, чтобы они не волновались. Сказала, что у меня обычная простуда.

Однако постепенно девушка приспособилась. Кроме того, одна Анна остается ненадолго: к ней часто заглядывают врачи. "Еще каждые несколько дней приезжает специальный человек, который дезинфицирует подъезд и мою квартиру", – рассказала она.

"Знакомые не верили, что вирус настоящий"

Тина и Игорь также уверены, что заразились инфекцией в пределах Москвы. Все началось с простых симптомов ОРВИ: температура, насморк, кашель. Однако через неделю болезнь усилилась – появились заложенность в ушах и сдавливание в груди.

Пара вызвала скорую сразу. У молодых людей взяли анализы – забор мазков и кровь из вены. Предварительный диагноз тоже поставили – "ОРВИ". Ребятам сначала назначили стандартное лечение.

А на 10-й день получили результаты своего анализа. Сначала коронавирус подтвердился только у девушки.





Тина и Игорь заболевшие коронавирусом Был один пропущенный с неизвестного номера. Перезваниваем: "У нас есть информация по вашему тесту, скорее всего, положительный, ожидайте наряд скорой помощи в ближайшее время".

Когда приехала скорая, паре предложили выбор: остаться дома или отправиться в больницу. "Мы остались дома по собственному желанию, так как позволяла невысокая температура. Врачи прописали таблетки и выписали рецепт на противовирусное", – рассказала девушка.

"Мы попросили врачей также заехать проверить родителей, так как мы недавно общались с ними", – пояснила Тина. А дальше пара закрылась на жесткий карантин.

Тине и Игорю пришлось отдать любимую собаку знакомым, так как возможности выгуливать ее у них пока нет. "Продукты нам приносят родственники и друзья. Дополнительные вещички – бесконтактная доставка", – рассказала девушка.





Тина и Игорь заболевшие коронавирусом После публикации сторис в Instagram с участием врачей в защитных костюмах мы получили огромное количество вопросов от друзей и знакомых. На тот момент в России было подтверждено около 300 случаев коронавируса. Многие из них вообще не верили, что вирус настоящий и уже есть у нас в стране.

Сейчас молодую пару постоянно посещают врачи. На протяжении двух недель болезни с ними так или иначе связывалось около пяти разных медиков. Однако ребята решили перестраховаться со всех сторон. "Во время изоляции мы впервые столкнулись с услугой телемедицины, оказалось очень удобно, особенно в период изоляции", – объяснила Тина.





Телемедицина – это реально

Фото: предоставлено героиней материала

Служба телемедицинской помощи – новый проект для пациентов с коронавирусной инфекцией. С 17 марта больным с коронавирусом, которые могут лечиться на дому, в тестовом режиме стали доступны телемедицинские консультации на базе поликлиники № 5. С 1 апреля службу перевели в специально оборудованное помещение в здании школы № 548.





Сергей Собянин мэр Москвы Мы создали специализированный телемедицинский центр – систему, которая работает исключительно на больных коронавирусом. Это отличие от других систем. Специально созданные места врачей, которые ведут онлайн-консультации тех, у кого диагноз поставлен и которые находятся дома.

Для получения консультаций нужно зарегистрироваться на специальной телемедицинской платформе Депздрава. Используя аудио- или видеосвязь, медики анализируют состояние пациентов онлайн, выявляют симптомы улучшения или ухудшения самочувствия. Кроме того, врачи дают рекомендации, отвечают на вопросы пациентов. Специалисты могут пользоваться электронной картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС. В среднем консультация занимает 13–15 минут и позволяет медику за короткое время оценить состояние пациента и дать рекомендации.

В службе задействовано более 200 специалистов Центра телемедицины, которые прошли дополнительное обучение для работы с пациентами с коронавирусом. Это позволит при необходимости проводить до четырех тысяч консультаций в день. Кстати, сотрудники телемедицинской помощи работают круглосуточно.

Сергей Собянин напомнил, что на дому проходить лечение смогут не все пациенты, а только те, у кого заболевание проходит в легкой форме.





Сергей Собянин мэр Москвы Граждане, у которых коронавирус, но легкая форма, сидят на карантине дома, но тем не менее им, конечно, нужна врачебная поддержка. Поэтому с помощью медицинских электронных карт, телемедицинской специализированной платформы ведется постоянное консультирование таких граждан, записываются данные их состояния. И, когда ситуация становится сложной, можно вовремя госпитализировать и оказать медицинскую помощь. Это очень важная система, она будет дальше развиваться.

Также столичные психологи запустили службу психологической поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт в связи с необходимостью соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса. Обратиться за помощью можно по телефону +7 (495) 150-54-45 ежедневно с 9:00 до 20:00.

Лечение в домашних условиях

Пациент не сможет просто так отказаться от госпитализации. Решение примет медицинский работник. И опираться он будет на следующие факторы.

Пациенты, которые находятся в группе риска, отправятся в больницу в любом случае. Речь идет о беременных женщинах, пожилых людях в возрасте 65 лет и старше, а также о пациентах с хроническими заболеваниями – сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеваниями дыхательных путей, например бронхиальной астмой.



Для тех, кто не попадает ни в одну из перечисленных групп риска, департамент здравоохранения установил алгоритм лечения в домашних условиях. Однако и здесь избежать госпитализации смогут не все. Отказаться от поездки в больницу предложат только пациентам с легким течением заболевания, которое определяется следующими признаками:



температура тела ниже 38,5 градуса;

свободное дыхание;

частота дыхательных движений меньше 30;

насыщение крови кислородом больше 93%.

лопинавир + ритонавир

После принятия решения об отсутствии необходимости госпитализации медицинский работник назначает лечение. В качестве основного лекарства выписывают – это комбинированный противовирусный препарат. Как указано в памятке Депздрава Москвы, принимать лекарство придется до 14 дней.

Что касается других составляющих лечения, они вполне классические. Это, во-первых, обильное теплое питье, которое рекомендуется при простуде и гриппе. А также жаропонижающее средство при повышенной температуре: здесь в качестве основного препарата назначен парацетамол.

Если лечение проходит без осложнений и ухудшения состояния, пациента также могут выписать на дому. Для этого необходимо, чтобы две пробы на коронавирус, взятые с интервалом в 48 часов, были отрицательными.

В случае ухудшения состояния больной обязательно должен сообщить об этом лечащему врачу.

Сегодня также вне больницы можно поставить точный диагноз – центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начал проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Специалист ведомства будет приезжать к заказчику, рассказывать о том, как самому взять мазок, и забирать материал на исследование. Пока услуга будет доступна платно для жителей Москвы и Подмосковья. В дальнейшем возможность распространят на все российские регионы.

На сегодняшний день количество заболевших COVID-19 перешагнуло за миллион. По данным на 6 апреля, в России зафиксировано 6 343 случая коронавирусной инфекции в 80 регионах. При этом за последние сутки выздоровел 51 человек. За весь период из больниц выписали 406 человек, 210 из них – в Москве. Всего в России скончалось от COVID-19 47 человек.

Жесткие меры 29 марта Сергей Собянин за экстренной медпомощью;

за покупками в ближайший магазин или аптеку;

вынести мусор;

выгулять собаку;

для поездок на работу (для тех, у кого есть такая необходимость).

При этом вне квартиры рекомендуется держать дистанцию с другими людьми в полтора метра. 29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице в рамках работы по предотвращению масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только в следующих случаях:При этом вне квартиры рекомендуется держать дистанцию с другими людьми в полтора метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и во многих регионах России. 2 апреля Владимир Путин рассказал, что режим самоизоляции продлится до конца месяца. Он также заявил о необходимости введения более жестких мер для профилактики распространения коронавируса. Указ, содержащий новые распоряжения президента, уже подписан.



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Анастасия Павелко, Анастасия Силенок