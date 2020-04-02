Как на сайтах объявлений "продавцы" наживаются на самоизоляции россиян

Действующий во многих регионах России всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса стал благодатной почвой для некоторых "предприимчивых" россиян. В частности, на сайтах для размещения объявлений появились разные предложения для тех, кто не может выйти из дома. Разбираемся, как недобросовестные "предприниматели" наживаются на панике соотечественников.



Репетиторам карантин не писан

Из-за COVID-19 школы были вынуждены временно закрыть двери для учеников. Вместе с тем на сайтах объявлений размещены десятки предложений от репетиторов, готовых подтянуть знания школьников или подготовить их к выпускным экзаменам. Причем не только в режиме онлайн, но и на дому.

К примеру, Елена – педагог по русскому языку из Смоленска с профессиональным стажем более 30 лет – может приехать к ученику, чтобы обучить его "письменной связной речи", оказать "помощь в написании творческих работ" и подготовить к аттестации. Правда, в Смоленской области сейчас действует режим всеобщей изоляции, при котором нельзя покидать место проживания, а услуги разрешено оказывать только дистанционным способом.



Собутыльник с доставкой на дом

Отличился находчивостью и один из жителей столицы. Он предлагает другим людям в самоизоляции свою компанию для употребления алкогольных напитков.

"Я приеду в любой район Москвы и области, заберу, изолирую по всем правилам... И повезу развеяться! Посетим такие уникальные исторические места, как "путь к звездам", "лес вдохновения", "заряд мощности для длительного карантина". Есть дополнительные услуги "с защитой", – написал он на сайте объявлений.

При этом по указу мэра столицы выходить на улицу в период всеобщей самоизоляции можно только в крайних случаях – при походе в магазин или аптеку, а также для выгула домашних животных.

Запретные танцы

Скриншот с сайта объявлений

Еще один житель столицы по имени Александр предлагает во время самоизоляции арендовать зал для танцев в круглосуточном режиме. В стоимость аренды включено профессиональное музыкальное оборудование, работа педагогов, женские и мужские раздевалки, бесплатная вода, но главное – расположение в 10 минутах от метро.

"Мы работаем и во время карантина", – заявляет владелец помещения. При этом в столице еще с конца марта работа всех фитнес-центров, школ танцев и других спортивных и развлекательных объектов временно приостановлена.

Друзья для самоизоляции

Фото: depositphotos/ AndrewLozovyi

Антон из Волгограда в своем объявлении предлагает приехать к любому желающему с шумной компанией. В предложении указано, что "веселье обеспечено". "Есть приставка, настольные игры, игровой ноут, кошка", – рассказывает Антон. Тем временем в Волгограде с 1 апреля действует режим всеобщей изоляции населения.

В свою очередь, Александр из Москвы готов "скрасить одиночество" своей компанией. "Я доброжелательный, пунктуальный, умею слушать и дать совет. Да и вообще многое могу. Могу стать другом, сходить куда угодно, заняться чем пожелаете", – написал он в своем объявлении.

Житель Курска Роман пошел дальше и предлагает стать мужем на время. Он готов забить гвоздь, повесить полку, вынести мусор, выслушать или обнять. В качестве оплаты он согласен принять и вкусный обед.

Домашний маникюр и стрижка

Скриншот с сайта объявлений

Во многих регионах в связи с режимом самоизоляции закрыли все маникюрные кабинеты, парикмахерские и салоны красоты. Однако некоторые "предприниматели" продолжают оказывать услуги. Например, Екатерина из Мурманска предлагает аппаратный педикюр и покрытие лаком с выездом на дом. А Мария из Москвы готова обработать и накрасить ногти или сделать аккуратными брови прямо в квартире клиента. Помочь привести себя в порядок даже в такое непростое время предлагает и парикмахер из Оренбурга Татьяна. Только она все же приглашает на стрижку у себя дома.