Как на сайтах объявлений "продавцы" наживаются на самоизоляции россиян

Действующий во многих регионах России всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса стал благодатной почвой для некоторых "предприимчивых" россиян. В частности, на сайтах для размещения объявлений появились разные предложения для тех, кто не может выйти из дома. Разбираемся, как недобросовестные "предприниматели" наживаются на панике соотечественников.
Репетиторам карантин не писан
Из-за COVID-19 школы были вынуждены временно закрыть двери для учеников. Вместе с тем на сайтах объявлений размещены десятки предложений от репетиторов, готовых подтянуть знания школьников или подготовить их к выпускным экзаменам. Причем не только в режиме онлайн, но и на дому.
К примеру, Елена – педагог по русскому языку из Смоленска с профессиональным стажем более 30 лет – может приехать к ученику, чтобы обучить его "письменной связной речи", оказать "помощь в написании творческих работ" и подготовить к аттестации. Правда, в Смоленской области сейчас действует режим всеобщей изоляции, при котором нельзя покидать место проживания, а услуги разрешено оказывать только дистанционным способом.
Собутыльник с доставкой на дом
Отличился находчивостью и один из жителей столицы. Он предлагает другим людям в самоизоляции свою компанию для употребления алкогольных напитков.
"Я приеду в любой район Москвы и области, заберу, изолирую по всем правилам... И повезу развеяться! Посетим такие уникальные исторические места, как "путь к звездам", "лес вдохновения", "заряд мощности для длительного карантина". Есть дополнительные услуги "с защитой", – написал он на сайте объявлений.
При этом по указу мэра столицы выходить на улицу в период всеобщей самоизоляции можно только в крайних случаях – при походе в магазин или аптеку, а также для выгула домашних животных.
Запретные танцы
Еще один житель столицы по имени Александр предлагает во время самоизоляции арендовать зал для танцев в круглосуточном режиме. В стоимость аренды включено профессиональное музыкальное оборудование, работа педагогов, женские и мужские раздевалки, бесплатная вода, но главное – расположение в 10 минутах от метро.
"Мы работаем и во время карантина", – заявляет владелец помещения. При этом в столице еще с конца марта работа всех фитнес-центров, школ танцев и других спортивных и развлекательных объектов временно приостановлена.
Друзья для самоизоляции
Антон из Волгограда в своем объявлении предлагает приехать к любому желающему с шумной компанией. В предложении указано, что "веселье обеспечено". "Есть приставка, настольные игры, игровой ноут, кошка", – рассказывает Антон. Тем временем в Волгограде с 1 апреля действует режим всеобщей изоляции населения.
В свою очередь, Александр из Москвы готов "скрасить одиночество" своей компанией. "Я доброжелательный, пунктуальный, умею слушать и дать совет. Да и вообще многое могу. Могу стать другом, сходить куда угодно, заняться чем пожелаете", – написал он в своем объявлении.
Житель Курска Роман пошел дальше и предлагает стать мужем на время. Он готов забить гвоздь, повесить полку, вынести мусор, выслушать или обнять. В качестве оплаты он согласен принять и вкусный обед.
Домашний маникюр и стрижка
Во многих регионах в связи с режимом самоизоляции закрыли все маникюрные кабинеты, парикмахерские и салоны красоты. Однако некоторые "предприниматели" продолжают оказывать услуги. Например, Екатерина из Мурманска предлагает аппаратный педикюр и покрытие лаком с выездом на дом. А Мария из Москвы готова обработать и накрасить ногти или сделать аккуратными брови прямо в квартире клиента. Помочь привести себя в порядок даже в такое непростое время предлагает и парикмахер из Оренбурга Татьяна. Только она все же приглашает на стрижку у себя дома.
Ранее российский лидер подписал закон об уголовной ответственности за несоблюдение карантина. В качестве наказания нарушителям грозят штрафы от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
Если их действия повлекли по неосторожности смерть человека, то штраф повышается: от одного до двух миллионов рублей. При этом также можно лишиться свободы на срок до пяти лет. Если из-за побега с карантина погибнут два человека и более, то нарушителю грозит тюремное заключение до семи лет.
Вместе с тем в Москве действует региональная ответственность за нарушение режима самоизоляции. Например, москвичей могут оштрафовать на четыре тысячи рублей. Если человек покинул дом и передвигается на транспорте, то с него взыщут пять тысяч рублей. За повторное нарушение также взимается пять тысяч рублей. При этом будет удержано транспортное средство.