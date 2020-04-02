Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции

15:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.
Закон вступил в силу с момента подписания.
Депутаты Мосгордумы 1 апреля приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Помимо этого, документ определяет порядок применения системы городского видеонаблюдения для выявления нарушителей.
За нарушение режима самоизоляции москвичей будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение также составит 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.
Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан будет достигать 40 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч, за повторное нарушение – до 500 тысяч.
В обеспечении режима самоизоляции будут задействованы общественные пункты охраны порядка. Сформированные бригады будут патрулировать определенную закрепленную территорию.
Накануне, 1 апреля, сотрудники полиции составили 1250 протоколов за нарушение режима самоизоляции в РФ. Кроме того, правоохранители проводят профилактические беседы. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан.
В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.
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