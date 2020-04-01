Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутаты Мосгордумы приняли закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов, сообщает Агентство "Москва".
Автор законодательной инициативы, депутат столичного парламента Кирилл Щитов заявил, что некоторые граждане "восприняли ограничения как некие каникулы, как еще одни майские праздники, как повод пойти погулять, собраться на шашлыки, собрать компании", что увеличивает, а не уменьшает риск заражения коронавирусом.
По словам Щитова, подобное поведение сводит на нет добросовестное соблюдение режима самоизоляции большинством жителей города, усилия врачей и медперсонала и все меры, которые принимают органы государственной власти всех уровней.
"Мы обязаны законодательно установить административные санкции в отношении тех, кто цинично нарушает режим самоизоляции, подвергает риску жизнь и здоровье окружающих", – добавил депутат.
Согласно закону, москвичей, нарушающих режим самоизоляции, будут штрафовать на 4 тысячи рублей, если выехали в город на транспорте, то на 5 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение составит 5 тысяч рублей.
За неисполнение требований о приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли и организаций общественного питания с посещением гражданами таких объектов должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 до 40 тысяч рублей, а юридических – от 200 до 300 тысяч рублей.
В случае повторного нарушения штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей и от 300 до 500 тысяч рублей – для юрлиц.
Административная ответственность предусмотрена в случае, если за совершенные действия (бездействие) не предусмотрена уголовная ответственность или административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что 1,4 триллиона рублей зарезервировали на борьбу с угрозой распространения коронавируса и антикризисные меры.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.
В России зафиксировано 2 777 случаев заражения COVID-19
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