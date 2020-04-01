За сутки в России подтвердили 440 случаев коронавирусной инфекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Из них 267 случаев заражения зафиксировано в Москве.

В Коми зарегистрировано 32 случая, в Санкт-Петербурге – 27, в Московской области – 15, в Саратовской области – 11, в Вологодской и Челябинской областях – по 7.

В Ленинградской области, Бурятии и Красноярском крае заразились по 6 человек, в Тульской области и Краснодарском крае – по 5, в Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Омской областях – по 4. В Курской и Тамбовской областях, в Ханты-Мансийском АО – по 3, в Брянской области, Ивановской области, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – по 2.

Еще по одному случаю заражения зафиксировали во Владимирской, Липецкой, Тверской областях, Чечне, Башкирии, Мордовии, в Алтайском крае, Новосибирской области, в Приморском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.

За весь период выздоровели 190 пациентов. За сутки зарегистрировано семь летальных случаев, из низ пять – в столице, по одному в Московской и Псковской областях. За весь период умерли 24 человека.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось.