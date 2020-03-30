Кабмин РФ одобрил поправки по ужесточению наказания за нарушение карантина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что кабмин одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ужесточения ответственности за нарушение карантинного режима.

Также он поручил главам регионов рассмотреть возможности введения ограничений на передвижение, ранее принятых в Москве и Московской области.

Мишустин подчеркнул, что в настоящий момент главной задачей является минимизация распространения вируса. Он отметил, что власти должны "работать на опережение".

Ранее поддержку изменений в административном кодексе выразили в комитете Госдумы РФ по госстроительству и законодательству. Поправки вводят систему штрафов за нарушение режима карантина в условиях распространения коронавируса.

В частности, поведение, которое может повлечь за собой опасные последствия для других граждан, будет караться взысканиями от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Если нарушение режима самоизоляции повлечет за собой не только заражение, но и смерть другого человека, то граждане должны будут заплатить от 150 до 300 тысяч рублей, должностные лица – от 300 до 500 тысяч рублей, юрлица – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Инициативу по введению поправок внес сам кабмин. Ранее Мишустин заявлял, что необходимо пресечь легкомысленное отношение к безопасности окружающих и собственному здоровью.

До этого уже более 500 человек привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.